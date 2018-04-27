Гривня йде на тривалі вихідні з курсом 26,24 за долар

Порівняно з відкриттям торгів гривня знецінилася щодо долара на 3 копійки.

У п'ятницю, 27 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів встановилися на рівні 26,21/26,24 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня знецінилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,67/31,71 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4199/0,4206 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,1957 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 634 угоди на суму 436,36 млн дол.