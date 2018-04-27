Нацбанк спростив видачу та використання валютних ліцензій

За оцінками регулятора, такі кроки сприятимуть розширенню доступу до зовнішніх кредитних ресурсів.

Національний банк України спростив видачу та використання валютних ліцензій для банків, населення і бізнесу.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №45, що набирає чинності з 28 квітня.

Нововведення передбачають розширення переліку допустимих документів для ліцензування валютних операцій громадян, дозвіл банкам розміщувати за кордоном валютні цінності без ліцензії на будь-яких власних рахунках, а також уточнення переліку документів для ліцензування розміщення юридичними особами або підприємцями коштів на рахунках за межами України.

За оцінками НБУ, такі кроки сприятимуть вдосконаленню порядку видачі індивідуальних валютних ліцензій і розширенню доступу резидентів до зовнішніх кредитних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк із липня 2017 року видає фізичним особам, крім підприємців, електронні індивідуальні ліцензії (е-ліцензії) на перерахування іноземної валюти за кордон через банк, в якому є власний рахунок фізособи.