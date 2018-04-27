«Райффайзен Банк Аваль» стане приватним акціонерним товариством

Також банк виплатить акціонерам 4,2 млрд грн дивідендів за 2017 рік.

Акціонери «Райффайзен Банку Аваль» затвердили результати роботи фінустанови за 2017 рік та розподіл прибутку обсягом 4,469 млрд грн, вирішивши спрямувати 4,245 млрд грн на виплату дивідендів.

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Як повідомила прес-служба банку, в тому числі 0,7 млн грн банк спрямує на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій банку, 4,244 млрд грн – власникам простих акцій.

223,5 млн грн, що залишилися з прибутку, будуть спрямовані до резервного фонду банку.

Також повідомляється, що акціонери вирішили змінити тип акціонерного товариства банку на приватне, оновили склад наглядової ради, зміни до статуту та ряд інших документів.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. У 2005 році банк купила міжнародна фінансова група «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (Австрія). З кінця 2015 року 30% в капіталі фінустанови належать Європейському банку реконструкції та розвитку.