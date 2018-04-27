«ПриватБанк» визначився зі стратегією до 2022 року

Стратегія передбачає прибуткову діяльність фінустанови вже в 2018 році.

Наглядова рада «Приватбанку» затвердила Стратегію розвитку банку на період до 2022 року, в рамках якої банк має стати прибутковим вже в 2018 році і генерувати не менше 8 млрд грн прибутку з 2020 року.

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Як повідомила УНІАН прес-служба банку, стратегія передбачає збалансований розвиток з фокусом на роздрібному сегменті, кредитуванні малого і середнього бізнесу, а також вибірково - корпоративного сегмента, підготовку банку до продажу іноземним інвесторам.

Також спостережна рада затвердила звіти правління банку за підсумками роботи в 2017 році та річну звітність банку, розглянувши висновок незалежного аудитора Ernst&Young.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.

Згідно зі звітністю фінустанови на сайті Національного банку, «ПриватБанк» за підсумками 2017 року отримав 22,966 млрд грн збитку.

Затверджена Кабінетом міністрів у лютому поточного року оновлена стратегія реформування державних банків передбачає повну продаж «ПриватБанку» до 2022 року.