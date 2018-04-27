Курс гривні після травневих свят: долар і євро подешевшають
20:06, 27 квітня 2018Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 2 травня: 100 USD – 2619.5648 грн; 100 EUR – 3161.8147 грн; 10 RUR – 4.1762 грн.
Долар і євро подешевшають після свят / фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 2 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2619.5648 (27 квітня – 2623.0047)
100 EUR – 3161.8147 (27 квітня – 3191.6721)
10 RUR – 4.1762 (27 квітня – 4.1899)
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,21/26,24 грн/дол.
Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,67/31,71 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4199/0,4206 грн/рубль.
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