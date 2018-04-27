У Кабміні похвалилися зростанням середньої зарплати українців - 8382 гривні

Середня зарплата в Україні в березні зросла на 5,9%

Середня заробітна плата в Україні в березні поточного року зросла порівняно з лютим на 5,9% - до 8382 грн, що в 2,3 разу вище від затвердженої на поточний рік мінімальної зарплати.

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Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, в річному вимірі (березень-2018 проти березня-2017) зростання становило 9,5%.

В галузевому розрізі зарплати вище середнього рівня виплачували на підприємствах промисловості, насамперед добувної та фармацевтичної, металургії, автопрому, поставки енергоресурсів.

До трійки галузей, де зростання було наймасштабнішим, увійшли державне управління та оборона (зростання березень проти березня - 41,7%), фінансова і страхова діяльність (30%), а також промисловість у цілому (26,7%).

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 грн з 3200 грн. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 грн вже у другому кварталі поточного року в разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.