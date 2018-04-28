На Банковій переконані, що Україна в будь-якому випадку отримає транш від МВФ - ЗМІ

Україна знаходиться в трійці боржників фонду (11,9 млрд дол.), на почесному другому місці після Греції (12,8 млрд).

На Банковій, за інформацією DT.UA, впевнені, що транш від МВФ Україна отримає в будь-якому випадку. Тому ні парламент, ні уряд не поспішають з виконанням ключових вимог — створенням Антикорупційного суду і введенням ринкової ціни газу.

Про це йдеться у статті для DT.UA.

МВФ напевно розуміє, що впевненість Києва в тому, що допомога прийде в будь-якому випадку, не безпідставна. Без підтримки Фонду нам буде дуже складно виконати наші зобов'язання перед зовнішніми кредиторами, в тому числі і перед самим МВФ.

За даними ЗМІ, Україна знаходиться в трійці боржників фонду (11,9 млрд дол.), на почесному другому місці після Греції (12,8 млрд). Без нових кредитів МВФ і без підтримки самого Фонду, що гарантує можливість залучення коштів в інших МФО або приватних кредиторів, ми розплатитися за боргами не зможемо. Але як би не втішала ця думка, ми пам'ятаємо, що співпраця з МВФ цінна не тільки матеріальною підтримкою.

"За прогнозами Нацбанку, дефіцит поточного платіжного балансу продовжить зростати — до 2,6% від ВВП до 2020 р. Простіше кажучи, приплив грошей у країну буде знижуватися, а відтік — рости. Навіть при запланованому зростанні експорту імпорт буде його випереджати, відповідно, країна перманентно буде відчувати дефіцит валюти на внутрішньому ринку. Тієї самої валюти, яка буде потрібна для повернення численних кредитів, накопичених Україною. Надія лише на продовження зростання надходжень від мігрантів, які, за оцінками центробанку, зможуть частково компенсувати дефіцит, і на розміщення облігацій зовнішньої держпозики у 2018-2020 рр.., тобто на одержання нових кредитів для виплати старих, — зазначає оглядач видання. — Згідно очікуванням НБУ, Мінфін повинен у цьому році залучити на зовнішніх ринках запозичень 2,5 млрд дол., в 2019-му — 1,5 млрд, а в 2020-му — ще 2,5 млрд дол.".

Автор підкреслює, що в 2018 р., поки ще програма МВФ нами хай лише де-юре, але виконується, ми дійсно могли б залучити гроші у приватних кредиторів.

"Але виходити на зовнішні ринки запозичень без підтримки МВФ дуже складно. Для кредиторів виконання позичальником програми Фонду є гарантією того, що реформи в країні не зупиняться, її економіка продовжить зростати, і вкладені зараз гроші в облігації цієї країни повернуться з відсотками. Якщо ми достроково завершимо програму МВФ, впевненість приватних кредиторів у нашій платоспроможності знизиться, особливо з урахуванням майбутніх виборів, які завжди вносять фактор невизначеності оцінки інвесторів. І навіть якщо ми зможемо залучити якісь ресурси, відсотки за цими кредитами будуть ще вище, ніж минулорічні 7,3% — плата за ризик співпраці з неблагонадійним позичальником", — йдеться в статті.