АТ «Укрбудінвестбанк» увійшов до рейтингу «50 провідних банків України 2018»

У презентації підсумків досліджень взяли участь керівники проекту «50 провідних банків України», а також представники експертної ради та банківської спільноти.

24 квітня «Фінансовий клуб» на церемонії Financial club awards - 2018 назвав лідерів фінансового ринку країни: переможців щорічного проекту «50 провідних банків України».

В рамках проекту «50 провідних банків України» традиційно були проаналізовані квартальна звітність і внутрішня інформація банків за більш ніж 120 показниками, спеціально надана кредитними установами організаторам дослідження - «Фінансовому клубу».

У презентації підсумків досліджень взяли участь керівники проекту «50 провідних банків України», а також представники експертної ради та банківської спільноти.

АТ «Укрбудінвестбанк» увійшов до 50 провідних банків України 2018 і зайняв 38 місце у рейтингу та 9 місце в номінації «Інкасація коштів» .

При розрахунку рейтингу провідних банків у номінації «Інкасація коштів» використані наступні критерії: кількість населених пунктів, в яких доступна послуга; обсяг інкасованих коштів за рік; прибуток від інкасації; розмір власного парку інкасаторських автомобілів; доля в ньому броньованих машин; кількість обслуговуваних точок; вартість послуг; мінімальний час від моменту замовлення до гарантованого виїзду машини.

«Ми працюємо над тим, щоб послуги АТ «Укрбудінвестбанк» по інкасації стали одними з найкращих на українському банківському ринку. Ми дуже цінуємо те, що нашими клієнтами є інші банківські установи, корпоративні клієнти, представники малого та середнього бізнесу, а також фізичні особи. Банк активно розвиває цей напрямок, насамперед, у Львові та Львівській області. Наразі, кількість точок обслуговування, які отримують послуги інкасації від нашого банку , близько 600, і в подальшому ми плануємо значно збільшити цей показник», - зазначила Член Наглядової Ради АТ «Укрбудінвестбанк» Мотрич Тетяна Іванівна.