АТ «Укрбудінвестбанк» увійшов до рейтингу «50 провідних банків України 2018»

14:00, 28 квітня 2018
Фінанси
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Актуально
Рейтинг «50 провідних банків України 2018»

24 квітня «Фінансовий клуб» на церемонії Financial club awards - 2018 назвав лідерів фінансового ринку країни: переможців щорічного проекту «50 провідних банків України».

В рамках проекту «50 провідних банків України» традиційно були проаналізовані квартальна звітність і внутрішня інформація банків  за більш ніж  120 показниками,  спеціально надана кредитними установами організаторам  дослідження - «Фінансовому клубу».

У презентації  підсумків досліджень взяли участь керівники проекту «50 провідних банків України», а також представники експертної ради та банківської спільноти.

АТ «Укрбудінвестбанк» увійшов до  50 провідних банків України 2018 і зайняв 38 місце у рейтингу та 9 місце в  номінації «Інкасація коштів» .

При  розрахунку рейтингу провідних  банків у номінації «Інкасація коштів» використані наступні критерії: кількість населених пунктів, в яких доступна послуга; обсяг інкасованих  коштів за рік; прибуток від інкасації; розмір власного парку інкасаторських автомобілів; доля в ньому броньованих машин; кількість обслуговуваних точок; вартість послуг; мінімальний час від моменту замовлення до гарантованого виїзду машини.

«Ми працюємо над тим, щоб послуги  АТ «Укрбудінвестбанк» по інкасації стали одними з найкращих на українському банківському ринку. Ми дуже цінуємо те, що нашими клієнтами є  інші банківські установи, корпоративні клієнти, представники малого та середнього бізнесу, а також фізичні особи. Банк активно розвиває цей напрямок, насамперед,  у Львові та Львівській області. Наразі, кількість точок обслуговування, які отримують послуги інкасації від нашого банку , близько 600, і в подальшому ми плануємо значно  збільшити цей показник», - зазначила Член Наглядової Ради АТ «Укрбудінвестбанк» Мотрич Тетяна Іванівна.

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Теги: #Україна#рейтинг#банки