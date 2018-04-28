Fitch підтвердив рейтинг України «B-» зі стабільним прогнозом

Агенція підкреслює, що продовження взаємодії з МВФ буде важливим для макроекономічної стабільності України.

Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в національній та іноземній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.

Як повідомила агенція на своєму сайті, черговий перегляд програми з Міжнародним валютним фондом затримується, проте є прогрес України у реалізації пенсійної реформи, схваленні держбюджету на 2018 рік та оновленні законопроекту про приватизацію.

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На думку експертів Fitch, узгодження з МВФ питання про підвищення тарифів на енергоносії та ризиків для фіскальних показників може прискорити завершення перегляду програми.

Агенція підкреслює, що продовження взаємодії з МВФ та іншими міжнародними партнерами протягом виборчого періоду - 2019 року - буде важливим для підтримки макроекономічної стабільності України.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у жовтні 2017 року підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.