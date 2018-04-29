Стало відомо, скільки мільярдів росіяни тримають у британських офшорах

Обсяг коштів росіян у британських офшорах оцінили в $47 мільярдів.

Сукупний обсяг коштів, який росіяни зберігають на офшорних рахунках британських заморських територій, становить £34 млрд ($47 млрд).

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Про це повідомляє The Sunday Times, посилаючись на матеріали організації Global Witness, передає «Комерсант».

Як зазначає газета, ця сума в п'ять разів перевищує обсяг коштів росіян, розміщених у самій Великобританії. £30 млрд припадає на одне державне утворення — Британські Віргінські острови.

Видання оцінює обсяг потоку коштів з Росії, які пройшли через британські території в £110 млрд. Таким чином, зазначає The Sunday Times, велика Британія стає другим за популярністю напрямком для російських офшорних інвестицій після Кіпру.

Нагадаємо, наступного тижня, як очікується, у Британському парламенті буде розкрита інформація про фактичних власників активів, розміщених в офшорах. Як зазначала газета The Times, ініціатива спрямована на розкриття даних про «російських олігархів», які приховують свої доходи та володіння, використовуючи юрисдикцію британських заморських територій.