Стало відомо, скільки мільярдів росіяни тримають у британських офшорах

18:08, 29 квітня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє The Sunday Times, посилаючись на матеріали організації Global Witness, передає «Комерсант».

Як зазначає газета, ця сума в п'ять разів перевищує обсяг коштів росіян, розміщених у самій Великобританії. £30 млрд припадає на одне державне утворення — Британські Віргінські острови.

Видання оцінює обсяг потоку коштів з Росії, які пройшли через британські території в £110 млрд. Таким чином, зазначає The Sunday Times, велика Британія стає другим за популярністю напрямком для російських офшорних інвестицій після Кіпру.

Нагадаємо, наступного тижня, як очікується, у Британському парламенті буде розкрита інформація про фактичних власників активів, розміщених в офшорах. Як зазначала газета The Times, ініціатива спрямована на розкриття даних про «російських олігархів», які приховують свої доходи та володіння, використовуючи юрисдикцію британських заморських територій.

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Теги: #Великобританія#офшори#російські олігархи