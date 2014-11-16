Економіка і далі страждає від геополітичного тиску, вважають в G20

"Як і раніше зберігаються ризики, в тому числі на фінансових ринках і викликані геополітичною напруженістю", - наголошується в комюніке самміту, передає "Прайм".

Документ було ухвалено за підсумками дводенного самміту в Брісбені, який сьогодні завершив свою роботу.

Комюніке зазначає, що підвищення темпів зростання світової економіки для забезпечення більш високого рівня життя і створення якісних робочих місць для людей в усьому світі є найбільш пріоритетним завданням "двадцятки".

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"Але відновлення світової економіки йде повільними, нерівномірними темпами і не забезпечує створення необхідного числа робочих місць. Розвиток глобальної економіки стримується нестачею попиту, в той час як усунення обмежень з боку пропозиції є ключовим заходом для прискорення темпів потенційного зростання", - йдеться в документі.