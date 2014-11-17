Курс гривні зараз диктують спекулянти, а не Нацбанк - Пинзеник

Про це в ефірі каналу 112 Україна заявив екс-глава Мінфіну, кандидат у народні депутати України від Блоку Петра Порошенка Віктор Пинзеник.

На його думку, військові дії не є головною причиною обвалу гривні - це "продукт декількох обставин".

"На ринку є зайвий попит на долари, є поняття зайвої ліквідності комерційних банків або зайвої гривні, яка лежить на рахунках. Це продукт діяльності і уряду, і НБУ. Більша частина дефіциту бюджету фінансується за рахунок Центрального банку України. Немає прямого фінансування, все законно відбувається, але участь Нацбанку кожен місяць становить близько 10 мільярдів гривень", - пояснив екс-глава Мінфіну.

Читайте такожУряд має створити надзвичайний фінансовий комітет для стабілізації гривні - експерт

На думку Пинзеника, якщо не взяти під контроль попит на долар, курс буде "лихоманити".

"Курс не повинен бути відпущений на волю спекулянтів. А зараз складається ситуація, коли саме вони диктують курс. НБУ не виходить на той ринок з інтервенціями - цей ринок дуже маленький, валютний ринок. Політика інтервенції не повинна бути такою. Нацбанк повинен вести цей курс, а насправді курс веде спекулянт, і валютні інтервенції НБУ допомагають, як мертвому припарки", - заявив експерт.

Пинзеник переконаний, що, якщо взяти під контроль пропозицію гривні і правильно провести політику інтервенції, серйозних коливань курсу не буде.

"Але я не чую сигналів, які б мотивували і визначали політику. Адміністративні заходи, які пробують приймати, навпаки, ведуть до того, що велика частина обороту переходить в тінь", - резюмував Пинзеник.