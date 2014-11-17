Головний підсумок саміту G20 - ізоляція Росії посилюється

Президент Росії Володимир Путін залишив австралійський Брісбен вчора вранці, ще до прийняття підсумкового комюніке. «Нам треба довго летіти, спочатку 9 годин до Владивостока, потім 9 годин до Москви, а завтра ще працювати - хоча б 4 години поспати», - пояснив він свій достроковий від'їзд, пишуть "Ведомости".

Західні журналісти вважають, що на саміті російський президент опинився в очевидній ізоляції: про те, що йому надали холодний прийом, свідчить навіть загальна фотографія лідерів країн G20, на якій Путін стояв з самого краю. При цьому, якщо, наприклад, президента США Барака Обаму і главу КНР Сі Цзіньпіна в аеропорту зустрічав генерал-губернатор Австралії, то зустрічати Путіна надіслали помічника міністра оборони. Під час випадкової зустрічі з Путіним у кулуарах прем'єр Канади Стівен Харпер потиснув йому руку зі словами «забирайтесь з України», повідомляє Bloomberg. Чимало було і публічної критики: наприклад, Обама знову назвав дії Москви в Україні однією з головних світових загроз, після вірусу Ебола.

Читайте такожСаміт G20: США, Японія і Австралія об'єдналися в боротьбі з Росією - ReutersУкраїнська криза стала головною темою і на двосторонніх зустрічах, хоча в офіційному порядку денному саміту ситуація в Україні не була заявлена. У Брісбені Путін провів переговори з п'ятьма європейськими лідерами і прем'єр-міністром Австралії Тоні Еббот, а однією з ключових стала зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель: вона тривала до 2 години ночі, після чотиригодинної дискусії приєднався до розмови голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. За інформацією одного з членів німецької делегації, Меркель залишилася незадоволена підсумками бесіди, хоча надії на якісну зміну ситуації спочатку не було. Напруженості у відносини додав недавній обмін висланими дипломатами, а за підсумками переговорів у співрозмовника «Ведомостей» навіть склалося відчуття, що Німеччина відмовиться від Росії як від стратегічного партнера.

Путін приїхав у Брісбен, щоб обговорити з європейськими партнерами українську кризу, а не проблеми світової економіки, впевнений Чарльз Остін з Чиказької ради з міжнародних відносин. На його думку, найважливішими для Москви стали переговори з Меркель, яка задає тон європейській дипломатії: Путіну було важливо донести до неї свою позицію і обговорити загрозу введення нових санкцій. Але діалог не відбувся, тому залишатися на заключному заході сенсу вже не було, каже Остін. Шон Бойлер з Каліфорнійського університету вважає, що двосторонні переговори Путіна призвели до ще більшого охолодження в стосунках із Заходом та через непохитність Путіна Захід буде вирішувати український кризу без нього, а це призведе до ще більшої ізоляції Росії.