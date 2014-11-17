Економіка Японії вступила у фазу рецесії, її внутрішній валовий продукт /ВВП/ за третій квартал 2014 року скоротився на 1,6% порівняно з аналогічним показником минулого року, у другому кварталі зниження склало 7,3%. Про це повідомив сьогодні уряд Японії, передає ПРАЙМ.

У порівнянні з попереднім кварталом цього року обсяг національної економіки скоротився на 0,4%. Споживча активність за звітний період виросла на 0,4% після зниження на 5% в минулому кварталі.

Читайте такожКурс долара в Японії вийшов на найвищий рівень за останні 7 роківЗниження ВВП у третьому кварталі стало несподіванкою, так як більшість експертів прогнозувала незначне зростання на рівні 1,5-2%. Раніше повідомлялося, що в залежності від цих даних прем'єр-міністр Сіндзо Абе прийме рішення про доцільність відстрочки запланованого на жовтень 2015 року підвищення споживчого податку з 8 до 10%.

З квітня по червень японська економіка скоротилася на 6,8%, що стало найзначнішим зниженням після руйнівного землетрусу та цунамі 2011 року. Причиною цього стало падіння споживчого попиту на тлі підвищення з 1 квітня податку з операцій купівлі-продажу з 5 до 8%.