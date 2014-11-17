Австралія та Китай підписали угоду про вільну торгівлю
10:03, 17 листопада 2014Фінанси
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Угода, переговори щодо якої йшли протягом десяти років, відкриє ринки з багатомільярдним оборотом.
Китай і Австралія підписали договір про вільну торгівлю / uk.wikipedia.org
Австралія та Китай підписали договір про вільну торгівлю, передає «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.
Згідно з документом, Австралія протягом чотирьох років має обнулити мита на товари, що надходять в країну з Китаю. Китай знизить до нульового рівня мита для 93% австралійського імпорту.
Читайте такожКитайський блеф ПутінаЗазначається, що угода, переговори щодо якої йшли протягом десяти років, відкриє ринки з багатомільярдним оборотом.
Раніше прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт оголошував про намір підписати з Китаєм договір про вільну торгівлю.
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