Австралія та Китай підписали угоду про вільну торгівлю

Австралія та Китай підписали договір про вільну торгівлю, передає «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.

Згідно з документом, Австралія протягом чотирьох років має обнулити мита на товари, що надходять в країну з Китаю. Китай знизить до нульового рівня мита для 93% австралійського імпорту.

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Раніше прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт оголошував про намір підписати з Китаєм договір про вільну торгівлю.