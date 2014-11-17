Рубль сильно дешевшає через загрозу нових санкцій проти Росії

Рубль дешевшає вранці понеділка на тлі негативної динаміки нафти і ймовірності введення нових санкцій Євросоюзом проти Росії, повідомляє Reuters.

Стримувати негативний ефект від падаючої нафти і наслідків скасування Центробанком регулярних валютних інтервенцій можуть продажі експортної валютної виручки під податковий період, що починається сьогодні.

Динаміка багато в чому обмежена очікуваннями підсумків аукціонів валютного репо і валютних депозитів, які проводяться сьогодні російськими регуляторами.

ЦБР проводить аукціон валютного репо на 12 місяців, і раніше повідомлялося про ліміт до $10 мільярдів і ставку Libor + 150 базисних пунктів. Мінфін проведе депозитний аукціон обсягом $3 мільярди за ставкою від 1,7 відсотка річних на термін 28 днів.

На 10.30 мск долар США оцінювався на Московській біржі в 47,39, що на 22 копійки вище попереднього закриття, євро дорожчає на 32 копійки і оцінюється в 59,37 рубля.

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Проти рубля, крім дешевої нафти, виступає нестабільна ситуація на сході України та пов'язана з цим загроза ухвалення нових санкцій проти Росії на сьогоднішньому засіданні міністрів закордонних справ ЄС, а також невизначеність із насиченням попиту на валюту як з боку корпоративного сектору під погашення зовнішніх позик, так і населення в ситуації знецінення рубля останніх днів.

Стримуючими ослаблення рубля факторами можуть виступати кроки ЦБ щодо боротьби зі спекуляціями проти російської валюти: ймовірність раптових інтервенцій у разі загрози стабільності та обмеження доступу банкам до рублевої ліквідності через валютні свопи з ЦП до кінця поточного місяця.