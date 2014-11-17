Порошенко наказав припинити обслуговування рахунків населення і бізнесу в зоні АТО

Про це йдеться в указі глави держави №875/2014 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада «Про невідкладні заходи зі стабілізації соціально-економічної ситуації у Донецькій і Луганській областях».

«Запропонувати Національному банку України вжити у місячний термін заходи з припинення обслуговування банками рахунків, зокрема карткових, відкритих суб'єктам господарювання усіх форм власності і населенням на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях», - йдеться у документі.

Указ набув чинності від дня його публікації, тобто, з 14 листопада.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, відповідне розпорядження від 7 листопада №1085-р опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, до переліку населених пунктів, що не підконтрольні українській владі, увійшли Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Макіївка, Харцизьк, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов і Первомайськ.

Читайте такожПорошенко ввів в дію рішення РНБО про енергетичну безпеку та проведення опалювального сезонуМіністерство внутрішніх справ і СБУ за поданням Антитерористичного центру при СБУ щомісяця повинні надавати пропозиції з внесення змін до цього переліку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 24 липня запровадив надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій і Луганській областях, а також в Автономній Республіці Крим.

Із 7 серпня регулятор зобов'язав банки України повністю припинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.

За словами голови НБУ, на даний час працювати в зоні АТО дозволено лише державному «Ощадбанку» за обмеженим спектром операцій.

На початку листопада Кабінет міністрів України прийняв постанову про фінансування бюджетних установ і здійснення соціальних виплат населенню тих районів Луганської і Донецької областей, які не підконтрольні українській владі. В уряді відзначають, що громадянам дали час до 1 грудня. Якщо пенсіонер хоче і далі одержувати пенсію - він має виїхати на контрольовану територію, зареєструватися як переселенець, жити там і одержувати соцвиплати. Якщо ж не виїде - пенсію йому нарахують, але одержати він її зможе тільки тоді, коли його регіон буде звільнений.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що доки території Донецької та Луганської областей контролюватимуться самозванцями, центральний бюджет туди не відправлятиме гроша.