Мінфін США дав інвесторам ще місяць на виведення коштів з підсанкційних компаній РФ

Відтермінування стосується "Группи ГАЗ", "Русалу", та En+ Group - ці компанії прямо чи опосередковано мають бізнес-зв'язки в США.

Міністерство фінансів США у вівторок, 1 травня, дало інвесторам додатковий місяць для проведення дивестицій - виведення вкладених у бізнес коштів - з російських компаній, які опинилися під американськими санкціями.

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Про це повідомляє DW.com з посиланням на агентство Reuters. Ідеться про підконтрольні чи частково контрольовані російським олігархом Олегом Дерипаскою фірми. Дедлайн перенесли на з 7 травня на 6 червня.

Відтермінування стосується "Группи ГАЗ", "Русалу", та En+ Group. Ці компанії прямо чи опосередковано мають бізнес-зв'язки в США. Вони опинилися під санкціями США через "недоброзичливі дії" Росії. Тоді акції компанії Дерипаски обвалилися вдвічі на Гонконгській біржі, "Русал" попереджав про можливий технічний дефолт.

Мінфін США у квітні заявляв, що з "Русалу" можуть зняти санкції, якщо Деприпаска, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна, відмовиться від контролю над компанією. Тоді мільярдер погодився скоротити свою частку в En+ нижче 50 відсотків. За даними газети "Ведомости", Дерипаска контролював 66% акцій En+, яка своєю чергою володіла 48% "Русал" та мала права контролюючого акціонера. Згодом у Вашингтоні сказали, що скорочення частки Дерипаски в En+ не є "саме собою" підставою для зняття санкцій з компанії.