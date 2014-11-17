Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися після обвалу

На українському міжбанківському ринку в понеділок, 17 листопада, станом на 12:05 за долар давали 15,64 гривні проти 15,74 на закриття торгового дня в п'ятницю, 14 листопада, повідомляє УкрДилінг.

За євро на вказаний момент часу давали 19,53 гривні.

За російський рубль на цей час давали 0,33 гривні.

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