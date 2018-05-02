Британія забов`язала заморські території розкрити імена власників офшорів

Очільник уряду Британських Віргінських Островів Орландо Сміт назвав нову політику прозорості «глибоко помилковою».

Велика Британія забов`язала свої заморські території, такі як Кайманові Острови та Британські Віргінські Острови, розкрити секретну інформацію про власників зареєстрованих там компаній до 2020 року.

Як повідомляє Reuters, цей крок спрямовано на боротьбу з корупцією, ухиленням від сплати податків та відмиванням коштів.

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Зазначається, що чимало таких територій мають великі фінансові сектори, оскільки у них діють низькі податки а володіння активами є недостатньо прозорим. Не дивлячись на заклики до більшої відкритості, влада таких територій не поспішала відкривати імена власників зареєстрованих у них активів.

Очільник уряду Британських Віргінських Островів Орландо Сміт заявив про свою глибоку стурбованість рішенням Лондону, назвавши нову політику прозорості «глибоко помилковою».

Відповідні поправки британського парламенту не стосуються острову Мен та Нормандських Островів, оскільки парламентарі не можуть нав’язувати цим територіям свою волю.

Як повідомляв УНІАН, за словами одного з членів Консервативної партії Ендрю Мітчелла, законопроект про розкриття власників офшорів у заморських території був розроблений за згодою прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.

Поправка допоможе встановити, в тому числі, і бенефіціарів офшорних компаній російського походження.

Реформа прозорості банків була розпочала у Британії ще за попереднього прем'єр-міністра Девіда Кемерона, який займав керівну посаду з 2010 по 2016 рік. Зокрема, в 2013 році публічний реєстр бенефіціарів офшорних компаній надало Лондонське Сіті. Тим не менш, спроби Кемерона переконати заморські території, які є найбільш популярними місцями для зберігання активів, наслідувати приклад Лондона, не мали успіху.