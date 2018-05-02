Платіжний баланс України пішов у мінус на $272 мільйони

Цей показник у 2 рази нижчий дефіциту за аналогічний період минулого року.

Дефіцит платіжного балансу України за січень-березень 2018 року становив 272 млн дол., що в 2 рази нижче дефіциту за аналогічний період 2017 року на рівні 584 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в березні платіжний баланс зведено з дефіцитом 75 млн дол.

Згідно з наведеними даними, дефіцит рахунку поточних операцій становив 763 млн дол. у березні й 603 млн дол. - у першому кварталі цього року.

Фінансовий рахунок зведено з профіцитом 686 млн дол. у березні і 329 млн дол. - у першому кварталі 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становив 2,566 млрд дол., що вдвічі вище профіциту за 2016 рік, при цьому баланс було зведено з профіцитом третій рік поспіль.