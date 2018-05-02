Чи буде по 25: експерти дали прогноз курсу долара в Україні на літо

Старший аналітик Forex Club також допускає істотне зміцнення гривні.

Найближчими місяцями гривня може продовжити зміцнюватися, курс національної валюти влітку 2018 року може пройти позначку в 25 грн/1$.

Про це розповів аналітик інвестиційної компанії "Альпарі" Максим Пархоменко, передає "Апостроф".

"Планка в 25 грн цілком досяжна в цьому році", - поділився думкою експерт.

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Допускає зміцнення гривні до 25/1$ і член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран. Втім, така відмітка може і не бути пройдена, якщо Нацбанк виконає свою обіцянку щодо регулярного скуповування валюти.

Нагадаємо, що напередодні НБУ заявив про плани покупки у другому кварталі 2018 року до $10 млн в день для поповнення своїх золотовалютних резервів, необхідних для погашення держборгу.

Старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин також допускає істотне зміцнення гривні, однак наголошує, що відмітка в 25 грн/1$ є оптимістичним показником. Шанси реалізації такого сценарію підвищуються у разі отримання Україною чергового траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) та іншої фінансової допомоги від партнерів України.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на 2 травня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2619.5648 (27 квітня – 2623.0047)

100 EUR – 3161.8147 (27 квітня – 3191.6721)

10 RUR – 4.1762 (27 квітня – 4.1899).