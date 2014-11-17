Fitch підтвердило довгострокові рейтинги Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг Харкова на рівні «ССС» і відкликало рейтинг Одеси на прохання емітента, йдеться в повідомленні агентства, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітенту міста Харкова в іноземній і національній валюті на рівні «CCC» і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «C», - йдеться в повідомленні. – Також Fitch Ratings відкликало рейтинги Одеської області, оскільки ухвалило рішення припинити брати участь у рейтинговому процесі».

Щодо Харкова Fitch повідомило, що підтверджує національний довгостроковий рейтинг міста на рівні «A+(ukr)», але прогнози за всіма рейтингами «негативні».

Читайте такожStandard and Рoor's підвищило рейтинг Києва Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до "ССС" з "В-". У вересні Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітенту (РДЕ) в національній валюті з «В-» до «ССС» Києва, Харкова і Одеської області вслід за аналогічним зниженням рейтингу України.

Крім того, Fitch понизив рейтинги найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК, металургійного холдингу «Метінвест», металургійної холдингової компанії Fintest Trading Co, а також рейтинги найбільших агрохолдингів України до загальнодержавного рівня «ССС».