НБУ сьогодні продавав банкам долари по 15,33 гривні

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 17 листопада, продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,3343 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

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