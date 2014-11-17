НБУ сьогодні продавав банкам долари по 15,33 гривні
13:16, 17 листопада 2014Фінанси
0
Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 17 листопада, продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,3343 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.
Нацбанк сьогодні продавав банкам долари по 15,3343 гривні / Фото УНІАН
Згідно з повідомленням, загальний обсяг заявок на купівлю валюти, поданий банками, становив 24,2 млн дол., мінімальний курс долара, заявлений учасниками аукціонів, склав 15,3210 грн/дол.
Читайте такожНБУ сьогодні продавав банкам долари за курсом 15,54 грн
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter