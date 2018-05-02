У дефіциті держбюджету Нацбанк звинуватив пенсіонерів та одержувачів субсидій

Держбюджет у першому кварталі виконано з дефіцитом в 20,6 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період попереднього року.

Державний бюджет України у березні зведено зі значним дефіцитом у 18,9 млрд грн через стрімке зростання видатків на перерахування до Пенсійного фонду та на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за квітень, опублікованому на сайті регулятора.

«Зростання видатків державного бюджету було більш стрімким у березні (на 36,6% рік до року після зниження в лютому), перш за все, за соціальними напрямками - істотно зросли перерахування Пенсійному фонду і поточні трансферти на надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ у зв'язку з холодним березнем», - йдеться в документі.

У НБУ відзначили продовження високих темпів зростання видатків на оплату праці і капітальних витрат, водночас скоротилися видатки на товари і послуги, а також на обслуговування боргу.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-березень 2018 року виконано з дефіцитом на рівні 20,564 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує дефіцит за аналогічний період попереднього року.

Зведений бюджет за цей період виконано з дефіцитом на рівні 3,001 млрд грн проти профіциту за аналогічний період попереднього року в розмірі 4,005 млрд грн.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.