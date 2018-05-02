З початку року гривня зміцнилася до долара на 6,5%
Національна валюта України за офіційним обмінним курсом у квітні зміцнилася до долара на 1,2%.
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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за квітень, оприлюдненому на сайті регулятора.
За оцінками НБУ, з початку року українська гривня зміцнилася до долара на 6,5%.
Нацбанк пояснює зміцнення національної валюти дією фундаментальних факторів, включаючи зниження ліквідності банківської системи у березні на 11,3 млрд грн у результаті операцій уряду, після того як у лютому завдяки операціям уряду ліквідність банківської системи зросла.
Також у березні залишалася сприятливою для України зовнішня кон'юнктура і продовжилося зростання пропозиції валюти з боку населення.
Довідка УНІАН. Національна валюта України за офіційним курсом НБУ в першому кварталі 2018 року зміцнилася до долара США на 5,4%.
Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 грн/дол. і курс на кінець року - близько 30,1 грн/дол.
Згідно з даними опитування НБУ у першому кварталі 2018 року, більшість представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 28-31 грн/дол.
Історичний мінімум курсу української гривні до долара США було зафіксовано у лютому 2015 року, він становив 30,01 грн/дол.