Fitch спрогнозував, коли Україна отримає $1,9 мільярда від МВФ

На думку агентства, гроші Україна отримає в третьому кварталі і цей транш стане останнім в рамках поточної програми з МВФ.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує четвертого перегляду програми з Міжнародним валютним фондом і отримання Україною чергового траншу на 1,9 млрд дол. у третьому кварталі 2018 року.

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Як зазначається в повідомленні Fitch, черговий перегляд програми з МВФ сприятиме подальшому всебічному фінансуванню нашої країни й поверненню на міжнародні ринки капіталу з розміщенням єврооблігацій на 2 млрд дол.

Крім того, в середині 2018 року Європейський Союз може схвалити нову програму макроекономічної допомоги для України обсягом 1 млрд євро.

Водночас, Fitch не прогнозує додаткових виплат у рамках поточної програми з МВФ, оскільки вона завершується на початку 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в національній та іноземній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Строк програми закінчується в березні 2019 року.

Як заявив міністр фінансів Олександр Данилюк у квітні, Україна не виконала два попередніх заходи для продовження співпраці з МВФ, включаючи ухвалення закону про антикорупційний суд та затвердження механізму автоматичного коригування тарифів на газ відповідно до ринкового рівня.