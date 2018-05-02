Після довгих вихідних гривня зміцнюється: відвоювала в долара 7 копійок

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,13/26,15 грн/дол.

У середу, 2 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановились на рівні 26,13/26,15 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилась щодо долара на 7 копійок.

Котирування гривні щодо євро встановились на рівні 31,35/31,37 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4110/0,4117 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,1543 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 234 угоди на суму 127,28 млн дол.