Україна має намір виконати умови співпраці МВФ - проект Коаліційної угоди

Про це йдеться у робочому проекті Коаліційної угоди, опублікованому на сайті Блоку Петра Порошенка.

«Забезпечення виконання «структурних маяків», передбачених у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ щодо дефіциту сектору загальнодержавного управління за методологією МВФ)», - сказано у проекті угоди.

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Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наголосив, що коаліційна угода, яка буде підписана між представниками політичних сил, які увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових виборів, буде передбачати пункт про неодмінне виконання програми співпраці України з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Україна та МВФ ухвалили і підписали дворічну програму кредитування економіки України обсягом 17 млрд дол., із яких Україна вже отримала 4,5 млрд дол. - у травні і вересні.

11 листопада у Київ приїхала оціночна місія МВФ під керівництвом Миколи Георгієва. Як очікується, за підсумками своєї роботи місія підготує доповідь про ситуацію в економіці України та запропонує її на розгляд Ради директорів Фонду. Засідання Ради відбудеться в кінці грудня - на початку січня 2015 року. Під час засідання Рада може схвалити або не схвалити рішення про надання нашій країні наступного траншу кредиту в обсязі 2,7 млрд дол., а також рішення про перегляд програми в частині подальшого графіка роботи оціночних місій в Україні та можливого виділення коштів.

Водночас, МВФ очікує якнайшвидшого формування нового українського уряду для продовження дискусій та обговорення подальшого пакету економічних реформ у рамках виконання дворічної програми співпраці.