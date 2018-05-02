Нацбанк у квітні купив на $303 мільйони більше, ніж продав

З початку року показник чистого купівлі валюти регулятором становить 1,1 млрд дол.

Національний банк України у квітні придбав на міжбанківському валютному ринку України на 303 млн дол. більше валюти, ніж продав.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за квітень, оприлюдненому на сайті регулятора.

Згідно з наведеними даними, з початку року - у січні-квітні - показник чистої купівлі валюти регулятором становить 1,1 млрд дол.

Нацбанк зазначив, що під час проведення інтервенцій не перешкоджав зміцненню гривні під дією фундаментальних факторів, включаючи зниження ліквідності банківської системи, сприятливу зовнішню кон'юнктуру і зростання пропозиції валюти з боку населення.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 квітня 2018 року становили 18,191 млрд дол., що на 3,3% нижче показника на початок року. У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 млрд дол.