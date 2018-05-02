Фонд гарантування завершив ліквідацію «Класикбанку» Думчева

Фонд задовольнив вимоги кредиторів фінустанови в повному обсязі.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію «Класикбанку», задовольнивши вимоги кредиторів фінустанови на 3,5 млн грн в повному обсязі.

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Як повідомила прес-служба фонду, після задоволення вимог кредиторів у банку залишилося майно, яке в рамках законодавства передано у спільну часткову власність акціонерів фінустанови.

Довідка УНІАН. «Класикбанк» працював на ринку України з 1994 року і входив до групи невеликих фінустанов. Банк належав Сергію Думчеву - кандидату в мери Києва до 2015 року, який прославився скандальною піар-кампанією. Думчев також очолював наглядову раду банку «Преміум» з 2010 по 2015 рік.

Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію «Класикбанку» в серпні 2016 року. З червня 2016 року в банку працювала тимчасова адміністрація.