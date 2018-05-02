Україна збільшила імпорт товарів з Росії на 28%

Імпорт товарів з Євросоюзу зріс на 11%.

Експорт товарів з України до Європейського Союзу в першому кварталі 2018 року, порівняно з першим кварталом 2017 року, зріс на 26,5% і становив 4,058 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, частка експорту до країн ЄС у загальному обсязі українського експорту в першому кварталі становила 38,9%.

Імпорт з ЄС за вказаний період зріс на 10,7% і становив 4,523 млрд дол.

За даними НБУ, експорт товарів з України до Росії в першому кварталі 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, скоротився на 11,5% - до 709 млн дол., при цьому імпорт зріс на 28,4%, до 1, 9 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-березні 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 1,691 млрд дол., що на 25,4% вище дефіциту за січень-березень 2017 року на рівні 1,3 млрд дол.