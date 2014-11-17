Майбутня коаліція хоче скасувати ПДВ-рахунки і встановити терміни відшкодування ПДВ

Робочий проект Коаліційної угоди, яка буде підписана між представниками політичних сил, які увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових виборів, пропонує здійснити низку перетворень у сфері адміністрування податку на додану вартість шляхом скасування рішення про введення ПДВ-рахунків і встановлення термінів гарантованого відшкодування податку.

Як зазначається в тексті угоди, розміщеній на сайті Блоку Петра Порошенка, коаліція також пропонує реформувати систему адміністрування податкових накладних, без вказівки деталей такої реформи.

«Забезпечити адміністрування податку на додану вартість із забезпеченням прав платника податків, встановлення гарантій відшкодування ПДВ і, зокрема, строків такого відшкодування та відповідальності податкового органу за несвоєчасне отримання відшкодувань, - сказано в документі. - Скасувати положення закону №1621 про введення системи електронного адміністрування податку на додану вартість (ПДВ-рахунків) і реформувати систему адміністрування податкових накладних».

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового Кодексу України і деякі інші законодавчі акти (щодо вдосконалення окремих положень) №1621-VII", а 2 серпня він уже був підписаний президентом. Згідно із законом, платникам податку будуть автоматично відкриті рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у банку, який обере Кабінет міністрів. Для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової і митної політики, надсилає банку, у якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстру платників, у якому вказується назва платника, код ЄДРПОУ індивідуальний податковий номер платника, звітний період і сума податку, що підлягає перерахуванню в бюджет. На підставі такого реєстру банк перераховує суми податку в бюджет.

У березні поточного року Україна та МВФ погодили загальну суму заборгованості з ПДВ, сформовану на 1 січня 2014 року, обмеживши її 16,7 млрд грн. До кінця року, за розрахунками Державної фіскальної служби, цей показник не повинен перевищувати 14,9 млрд грн.

Поточні платежі з відшкодування ПДВ, за даними ДФС, виплачуються своєчасно.

Обсяг відшкодувань з податку на додану вартість українським підприємствам у жовтні поточного року зріс порівняно з вереснем на 6% - до 4,79 млрд грн. Найбільші суми відшкодувань, за даними Держказначейства, отримали підприємства Києва - 1,06 млрд грн і Донецької області - 813,6 млн грн. Третя за обсягом відшкодувань Дніпропетровська область - 641,2 млн грн. Обсяг відшкодувань ПДВ у Луганській області у жовтні становив 215,9 млн грн. Причому обсяг відшкодування господарюючим суб'єктам, що оформляється облігаціями внутрішньої державної позики (ПДВ-облігаціями), в жовтні скоротився більш ніж удвічі - до 112,7 млн грн з 300 млн грн, оформлених у вересні. Загальний транш ПДВ-облігацій, випущених Мінфіном від травня поточного року, складає близько 7 млрд грн.