Суд визнав законність ліквідації «Східно-промислового банку»

Нацбанк відкликав ліцензію у фінустанови у 2015 році у зв'язку з не проведенням перереєстрації поза зоною АТО.

Верховний суд України відмовився скасовувати постанову Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Східно-промислового комерційного банку».

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Як повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд переконався, що банк не здійснював діяльність з серпня 2014 року, припинивши участь у системі електронних платежів НБУ, у зв'язку з чим регулятор ухвалив рішення про відкликання ліцензії.

За інформацією фонду, з позовом проти НБУ від імені банку в процесі його ліквідації звернулися нібито представники самого банку, доручення яких відповідно до законодавства фонд анулював.

Також повідомляється, що рішення суду дає підстави для продовження ліквідації банку.

Довідка УНІАН. Національний банк відкликав банківську ліцензію у «Східно-промислового комерційного банку» (м. Луганськ) у вересні 2015 року у зв'язку з не проведенням перереєстрації фінустанови поза зоною проведення антитерористичної операції. Банк працював на ринку України з 1994 року і входив до групи невеликих фінустанов.