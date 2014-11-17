Нацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні
Українська валюта на міжбанківському ринку сьогодні також подорожчала.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 17 листопада з 14:00 регулятор установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 1533.5614 гривні (з 14.00 14 листопада - 1541.2417);
100 євро - 1907.1370 (з 14.00 14 листопада - 1919.7707);
10 російських рублів - 3.2359 (з 14.00 14 листопада - 3.3416).
Як повідомляв УНІАН, українська валюта сьогодні на середину торгів на міжбанківському ринку зросла до долара ще на 10 копійок.
Читайте такожГривня на міжбанку продовжує зміцнюватися після обвалуТак, у понеділок, 17 листопада, станом на 12:05 за долар давали 15,64 гривні проти 15,74 на закриття торгового дня у п'ятницю, 14 листопада.
За євро на вказаний момент часу давали 19,53 гривні.
За російський рубль на цей час давали 0,33 гривні.