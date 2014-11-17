Швейцарський банк HSBC звинуватили в шахрайстві на сотні мільйонів євро

Бельгійські власті звинуватили швейцарську філію банку HSBC

в шахрайстві і відмиванні грошей на суму сотні мільйонів євро, передає «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.

На думку прокуратури, HSBC Private Bank SA винен у масштабному шахрайстві проти влади Швейцарії. Він допомагав сотням клієнтів, включаючи компанії з продажу алмазів, які базуються в порту Антверпена, в обманних процедурах.

Читайте такожП'ять міжнародних банків оштрафовані на $3,2 млрд за маніпуляції на валютному ринкуРаніше повідомлялося, що HSBC увійшов до п'ятірки банків, які погодилися заплатити $3 млрд штрафу регуляторам США і Великої Британії по справі про порушення на валютному ринку.