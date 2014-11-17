Швейцарський банк HSBC звинуватили в шахрайстві на сотні мільйонів євро

14:49, 17 листопада 2014
Фінанси
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Банк нібито допомагав сотням клієнтів, включаючи компанії з продажу алмазів, в обманних процедурах.

Швейцарский HSBC уличен в мошенничестве / Фото УНИАН

Бельгійські власті звинуватили швейцарську філію банку HSBC
в шахрайстві і відмиванні грошей на суму сотні мільйонів євро, передає «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.

На думку прокуратури, HSBC Private Bank SA винен у масштабному шахрайстві проти влади Швейцарії. Він допомагав сотням клієнтів, включаючи компанії з продажу алмазів, які базуються в порту Антверпена, в обманних процедурах.

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