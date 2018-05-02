Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства скоротився на третину

У порівнянні з показником минулого року залишок на рахунку скоротився в 5,6 раза.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 травня 2018 року становив 5,546 млрд грн, що на 33% нижче за показник на 1 квітня.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з показником на 1 травня 2017 року залишок коштів на єдиному рахунку скоротився у 5,6 раза, порівняно з показником на початок поточного року - зріс на 9%.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 2,8 раза нижче за показник на 1 січня 2017 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.