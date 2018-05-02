Нацбанк зміцнив офіційну гривню: курси валют на 3 травня

Офіційний курс НБУ на 3 травня: 100 USD – 2615.5067 грн; 100 EUR – 3140.4389 грн; 10 RUR – 4.2186 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 3 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2615.5067 (2 травня – 2619.5648)

100 EUR – 3140.4389 (2 травня – 3161.8147)

10 RUR – 4.2186 (2 травня – 4.1762)

У середу, 2 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,17 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 7 копійок.

Котирування гривні до євро на рівні 31,30/31,33 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1551 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 440 угод на суму 276,94 млн дол.