Кабмін виділив 300 млн гривень на відновлення інфраструктури Донбасу

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України №1082-р від 12 листопада 2014 року, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, Міністерству фінансів доручено здійснити відповідні виплати за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Водночас Донецькій та Луганській облдержадміністраціям доручено у тижневий термін погодити з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, а також Мінфіном перелік витрат, пов'язаних із реалізацією передбачених розпорядженням заходів та затвердити його.

Читайте такожУкраїна витратить 300 млн гривень на відновлення звільнених територій Донбасу

Також облдержадміністрації повинні до кінця поточного року подати до Мінекономрозвитку, Мінфіну та Державної казначейської служби звіти про використання виділених коштів.

Раніше УНІАН повідомляв, що для відновлення Донбасу буде створено спеціальний фонд.

Також повідомлялося, що від квітня поточного року Україна веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію. Протягом липня і серпня українські силовики звільнили від терористів низку міст регіону і продовжують операцію. Станом на середину вересня обсяг відновлювальних робіт на сході країни становив щонайменше 12 млрд грн. Як наголошував голова уряду Арсеній Яценюк, кожен день війни коштує Україні 80 млн грн.

У середині жовтня Кабмін затвердив план першочергових заходів щодо відновлення інфраструктури східних областей України. Тоді ж уряд виділив 60,8 млн грн на відновлення житлово-комунального господарства Донецької області.