Названо професії з найвищими зарплатами в Україні

У березні 2018 року найвищу заробітну плату отримували працівники сфери авіаційного транспорту - 31,7 тисячі гривень.

У березні 2018 року найвищу заробітну плату отримували працівники сфери авіаційного транспорту - 31,7 тис. грн, що на 4% більше, ніж у лютому.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Читайте такожПісля довгих вихідних гривня зміцнюється: відвоювала в долара 7 копійок

Друге місце займає фінансова та страхова діяльність. Середня зарплата в області становила 17,7 тис. грн.

ІТ-галузь займає третє місце. У середньому працівники цієї галузі в березні отримували 13,8 тис. грн.

Що стосується диференціації зарплат по регіонах, то найбільш високі зарплати отримують працівники в Києві (13,4 тис. грн), Київської (8,4 тис. грн), Донецької (8,9 тис. грн) і Дніпропетровській областях (8,4 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення Україниз оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в березні 2018 року збільшилася на 7,9% порівняно з лютим 2018 року і склала 15,5 млрд грн.