Чистий відтік капіталу з Росії в 2014 році може досягти $130 млрд

Чистий відтік капіталу з РФ в 2014 році може сягнути 130 млрд доларів, відповідний прогноз озвучив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов інвесторам в Сінгапурі, передає ПРАЙМ з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра, чистий відтік може становити від 120 млрд до 130 млрд доларів.

Читайте такожГоловний підсумок саміту G20 - ізоляція Росії посилюєтьсяРаніше ЦБ РФ підвищив прогноз по відтоку капіталу в 2014 році з 90 млрд доларів до 128 млрд доларів у 2014 році. Така оцінка міститься в уточненому проекті Центробанку "Основні напрями єдиної державної грошово-кредитної політики на 2015 рік і період до 2016 і 2017 років".

У відповідності з поточним прогнозом Мінекономрозвитку РФ цей показник в 2014 році складе 100 млрд доларів.