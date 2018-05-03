Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень, найвища - в Києві

Найвищі зарплати в Україні отримують кияни - в середньому 13, 4 тисячі гривень в місяць.

Розмір середньої заробітної плати в Україні в березні 2018 склав 8382 гривні.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Найвищі зарплати в Україні отримують кияни - в середньому 13.388 гривень на місяць. У Київській області рівень середньої зарплати склав 8399 гривень. Далі за рівнем зарплат йдуть Донецька і Дніпропетровська області - 8927 і 8387 гривень відповідно.

Найнижча ж середньомісячна зарплата у Тернопільській області - менше 6400 гривень в місяць.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2018 року найвищу заробітну плату отримували працівники сфери авіаційного транспорту - 31,7 тис. грн.