Держбюджет недоотримав 2% планових доходів – Держказначейство

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року доходи держбюджету зросли майже на 5%.

Державний бюджет України в січні-квітні 2018 року отримав 272,448 млрд грн доходів, що на 5,091 млрд грн, або на 1,8%, нижче за плановий показник на цей період.

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Як свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року доходи держбюджету зросли на 12,662 млрд грн, або на 4,9%.

Також повідомляється, що місцеві бюджети у січні-квітні отримали 72,563 млрд грн доходів, що на 0,7% більше за план і на 17,6% - від показника за аналогічний період попереднього року.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.