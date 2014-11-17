Роздрібні продажі в Україні впали майже на 7%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, невелике зростання роздрібного товарообігу за 10 місяців поточного року відзначене лише у 7 областях України: Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Сумській, Чернівецькій, Закарпатській і Черкаській.

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Найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі у Луганській і Донецькій областях - на 40,3% і 31,9%, до 21,18 млрд грн і 53,852 млрд грн відповідно.

Роздрібний товарообіг у Києві у січні-жовтні поточного року знизився на 3,8% - до 100,361 млрд грн. В інших регіонах України зниження роздрібного товарообігу було у межах від 0,2% до 6,4%.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні у січні-вересні 2014 року знизився на 5,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) до 651,173 млрд грн.

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 9,5% порівняно із 2012 роком - до 884,2 млрд грн.