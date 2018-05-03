«Нова пошта» подала до суду на Нацбанк через «Укрпошту»

Причина - дозвіл «Укрпошті» надавати послуги грошових переказів.

Найбільша українська компанії експрес-доставки «Нова пошта» подала до суду на Національний банк з вимогою визнати незаконною постанову, яка надає національним операторам поштового зв'язку, до яких в Україні належить публічне акціонерне товариство «Укрпошта», можливість надання громадянам фінансової послуги з переказу коштів та участі у внутрішньодержавних і міжнародних платіжних системах.

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Відповідний позов про визнання протиправною та нечинною постанови № 138 від 21.12.2017 року зареєстровано Окружним адміністративним судом Києва 2 травня.

Постанова дозволила «Укрпошті» за посередництва банків приймати платежі, що дозволило національному оператору в квітні зареєструватися в міжнародних платіжних системах Visa і MasterCard і почати процедуру приєднання компанії до Національної платіжної системи «Український платіжний простір».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня НБУ надав національним операторам поштового зв'язку, до яких в Україні належить публічне акціонерне товариство «Укрпошта», можливість надання громадянам фінансової послуги з переказу коштів та участі у внутрішньодержавних і міжнародних платіжних системах.

Надання таких послуг буде можливе за умови одержання ліцензії Національного банку на переказування коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

У НБУ відзначили, що даний порядок розроблено з метою розширення доступу населення до фінансової послуги переказу коштів, зокрема, в сільській місцевості та віддалених районах України, а також для стимулювання розвитку безготівкових розрахунків.

Раніше виконуючий обов'язки генерального директора «Укрпошти» Ігор Смілянський заявляв, що має намір домогтися виходу компанії на ринок фінансових послуг шляхом ініціювання внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у сфері поштового зв'язку або входження в стратегічне партнерство з банком.

Довідка УНІАН. Компанія «Нова пошта» заснована в 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України.

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.