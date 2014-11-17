Гонтарева сподівається отримати черговий транш МВФ до кінця року
Україна може отримати наступний транш Міжнародного валютного фонду до кінця цього року за умови формування парламентської коаліції та нового уряду до моменту завершення місії.
Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі Hromadske.tv.
Голова НБУ нагадала, що місія МВФ працює у Києві з 11 листопада, і має намір завершити свою роботу до 25 листопада.
«Наше найголовніше завдання, щоб до цього часу вже було сформовано уряд, була коаліція, працездатна Верховна Рада. Лише у цьому випадку наступні транші, на які ми можемо розраховувати, ми будемо отримувати. Якщо це станеться, то ми можемо отримати транш ще до кінця цього року», - сказала вона.
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Також голова НБУ допускає об'єднання третього і четвертого траншів МВФ. «Якщо об'єднаються 3-тій і 4-тий транші, то це буде 2,8 мільярда доларів. Але я думаю, що ми можемо говорити і про більшу суму», - сказав вона, не уточнюючи, про яку суму йдеться.
За її словами, отримані кошти будуть використані для поповнення міжнародних резервів країни. «Це - поповнення наших валютних резервів. Наші валютні резерви на кінець жовтня становили 12,5 млрд доларів. Тобто у нас достатньо грошей, і нам ці гроші потрібні для поповнення резервів», - пояснила вона.
Голова НБУ повідомила, що умови програми з МВФ можуть бути переглянуті у бік пом'якшення. «Вже у липні було зрозуміло, що економічна ситуація погіршилася. Але коли у серпні та у вересні почалися активні воєнні дії, і в зоні АТО опинилося 15% нашого промислового виробництва і 10% нашого ВВП, то цілком було очевидно, що макроекономічні прогнози ми будемо змінювати. А якщо ми змінюємо прогнози, то практично повністю змінюється картина наших показників та індикаторів. І ми обговорювали це з МВФ у Вашингтоні 8 жовтня. Зараз місія приїхала, робить свої прогнози, у нас повне взаєморозуміння, і я думаю, МВФ у цьому нас підтримає», - сказала Гонтарева.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Київ приїхала оціночна місія МВФ під керівництвом Миколи Георгієва. За підсумками своєї роботи місія підготує доповідь про ситуацію в економіці України та запропонує її на розгляд Ради директорів Фонду, засідання якої відбудеться в кінці грудня - на початку січня 2015 року. Рада може схвалити рішення про надання нашій країні наступного траншу кредиту і перегляд програми.
Україна та МВФ ухвалили і підписали дворічну програму кредитування обсягом 17 млрд дол. у кінці квітня. У рамках цієї програми наша країна вже отримала 4,5 млрд дол. двома траншами у травні та у вересні.