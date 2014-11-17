Гонтарева сподівається отримати черговий транш МВФ до кінця року

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі Hromadske.tv.

Голова НБУ нагадала, що місія МВФ працює у Києві з 11 листопада, і має намір завершити свою роботу до 25 листопада.

«Наше найголовніше завдання, щоб до цього часу вже було сформовано уряд, була коаліція, працездатна Верховна Рада. Лише у цьому випадку наступні транші, на які ми можемо розраховувати, ми будемо отримувати. Якщо це станеться, то ми можемо отримати транш ще до кінця цього року», - сказала вона.

Читайте такожУкраїна має намір виконати умови співпраці МВФ - проект Коаліційної угоди

Також голова НБУ допускає об'єднання третього і четвертого траншів МВФ. «Якщо об'єднаються 3-тій і 4-тий транші, то це буде 2,8 мільярда доларів. Але я думаю, що ми можемо говорити і про більшу суму», - сказав вона, не уточнюючи, про яку суму йдеться.

За її словами, отримані кошти будуть використані для поповнення міжнародних резервів країни. «Це - поповнення наших валютних резервів. Наші валютні резерви на кінець жовтня становили 12,5 млрд доларів. Тобто у нас достатньо грошей, і нам ці гроші потрібні для поповнення резервів», - пояснила вона.

Голова НБУ повідомила, що умови програми з МВФ можуть бути переглянуті у бік пом'якшення. «Вже у липні було зрозуміло, що економічна ситуація погіршилася. Але коли у серпні та у вересні почалися активні воєнні дії, і в зоні АТО опинилося 15% нашого промислового виробництва і 10% нашого ВВП, то цілком було очевидно, що макроекономічні прогнози ми будемо змінювати. А якщо ми змінюємо прогнози, то практично повністю змінюється картина наших показників та індикаторів. І ми обговорювали це з МВФ у Вашингтоні 8 жовтня. Зараз місія приїхала, робить свої прогнози, у нас повне взаєморозуміння, і я думаю, МВФ у цьому нас підтримає», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Київ приїхала оціночна місія МВФ під керівництвом Миколи Георгієва. За підсумками своєї роботи місія підготує доповідь про ситуацію в економіці України та запропонує її на розгляд Ради директорів Фонду, засідання якої відбудеться в кінці грудня - на початку січня 2015 року. Рада може схвалити рішення про надання нашій країні наступного траншу кредиту і перегляд програми.

Україна та МВФ ухвалили і підписали дворічну програму кредитування обсягом 17 млрд дол. у кінці квітня. У рамках цієї програми наша країна вже отримала 4,5 млрд дол. двома траншами у травні та у вересні.