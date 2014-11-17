Мінекономрозвитку має намір спростити процедуру участі у тендерах

Для цього хочуть розробити єдину тендерну довідку, яку видаватимуть центри з надання адміністративних послуг, повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, для цього необхідно внести зміни в Закон України "Про адміністративні послуги" та врегулювати питання підтвердження окремих кваліфікаційних даних шляхом подання єдиної тендерної довідки на рівні законодавства про державні закупівлі.

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Також у відомстві нагадали про дію норми Закону "Про здійснення державних закупівель", що передбачає відмову в участі у тендерних торгах у випадку доведеного факту антиконкурентних узгоджених дій у минулому.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2014 року Верховна Рада України з другої спроби прийняла закон про державні закупівлі, що входить у пакет необхідних до прийняття законодавчих актів з боротьби з корупцією у сфері державних фінансів. Закон передбачає поступовий перехід від паперової до електронної системи ведення торгів з держзакупівель.

Колишнє законодавство у сфері держзакупівель, що діяло до квітня поточного року, дозволяло владі країни виводити з державного бюджету України близько 150 млрд грн на рік шляхом зловживань на тендерах.