Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за сім років

Гройсман наголосив, що сьогодні багатьом працівникам продовжують платити зарплату в «конвертах», і це величезна проблема для України.

Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, який на поточний момент становить 140 млрд грн на рік, за сім років за рахунок детінізації зарплат.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Ми бачимо ліквідацію дефіциту за сім років. Багато що залежить безпосередньо від детінізації заробітних плат. Ми припускали, що на три роки буде збережено дефіцит такий, яким був - майже 140 млрд грн. Він наразі зберігається, ми перебуваємо в таргетованих межах. Далі дивитимемося на ситуацію. Нам потрібно більше працювати над детінізацією, бо сьогодні багатьом працівникам продовжують платити зарплату в «конвертах», і це величезна проблема для України», - наголосив прем'єр-міністр.

Він зазначив, що підвищення мінімальної заробітної плати в 2017 році до 3,2 тис. грн було продуманим і системним кроком уряду, який дав змогу розморозити питання оплати праці українців і підвищити середні зарплати по країні.

«Ми зробили дуже системний крок, який, на мій погляд, відкрив ще одну можливість, а саме - розморозити в цілому заробітні плати. Можна сказати, що ми почали повертати борги працюючим українцям... Мінімальна заробітна плата підштовхнула середню зарплату. Я вважаю, що цього року середня заробітна плата вже може бути близько 10 тис. грн», - сказав Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у січні Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік з дотаціями на покриття дефіциту в розмірі 139 млрд грн. Загальний обсяг дохідної частини бюджету фонду визначено в сумі 353,628 млрд грн, загальний обсяг видаткової частини - в сумі 345,812 млрд грн.