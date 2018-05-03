НБУ змінив підходи до інспекційних перевірок банків

Тепер періодичність перевірок залежатиме від величини банку й оцінки ризиків.

Національний банк України змінив підходи до планування інспекційних перевірок банків та інших об'єктів нагляду з урахуванням європейських методологічних принципів.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №47, яка набуває чинності з 4 травня, тепер періодичність інспекційних перевірок регулятора залежатиме від величини банку й оцінки ризиків, проведеної під час безвиїзного банківського нагляду.

Довідка УНІАН. На початок квітня в Україні працювало 82 банки, що мають ліцензії на здійснення банківської діяльності.