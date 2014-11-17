Майбутня коаліція хоче передати на місця право встановлювати тарифи на переробку сміття

Про це йдеться у робочому варіанті проекту коаліційної угоди, яка буде підписана між представниками політичних сил, які увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових виборів.

Згідно з текстом проекту угоди, у рамках заходів зі збільшення частини утилізації твердих побутових відходів, парламентська коаліція також повинна буде забезпечити дотримання вимог Директив ЄС про полігони відходів у системі ціноутворення на поховання відходів.

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Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, кількість утворених відходів в Україні у 2013 році знизилася на 0,6% порівняно із 2012 роком - до 448,1 млн тонн. Частина відходів, яка була вивезена у спеціально відведені місця чи спалена без отримання енергії, у загальному обсязі відходів у 2013 році склала 64,5%. Причому кількість вивезених відходів порівняно із 2012 роком зменшилося на 0,5% - до 288,1 млн. тонн., обсяг утилізованих відходів минулого року зріс на 2,6% - до 147,2 млн тонн, а спалених - зменшився на 24,4%, до 918,7 тис. тонн.